Immer wieder der Bundesanwalt: Diese Skandale produzierten Laubers Vorgänger

Carla Del Ponte, 1994–1998

Die Tessinerin inszenierte sich gern als Mafiajägerin, die sich nur mit Personenschutz in der Öffentlichkeit bewegen konnte. Ihr Leistungsausweis als Bundesanwältin aber war bescheiden. Das Verfahren gegen Oberst Friedrich Nyffenegger wegen finanzieller Unregelmässigkeiten bei den «Diamant»-Feierlichkeiten 1989 etwa führte nur zu einer bedingten Gefängnisstrafe. Da war Del Ponte bereits zur Chefanklägerin am Strafgerichtshof für die Kriegsverbrechen in Ex-Jugoslawien befördert worden.