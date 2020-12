Immer mehr Überwachung: Die Kantone rüsten die Polizeikorps auf – sechs Beispiele

Die Demokratie steht jetzt nahe am Abgrund. Der Rechtsstaat dürfte demnächst in seinen Grundfesten erschüttert werden. Das muss befürchten, wer in den Kanton Solothurn blickt. Dort hat das Volk am Wochenende ein umstrittenes Polizeigesetz angenommen. Die eifrigsten Gegner hatten im Vorfeld für diesen Fall den totalitären Staat heraufbeschworen. Dabei erlaubt der Kanton seiner Polizei nur – und erst noch zurückhaltend, was in den meisten Kantonen bereits geschehen ist: Vom Aargau über Basel-Land bis nach Zug oder St. Gallen erhielten – oder erhalten derzeit – die Polizeikorps mehr Überwachungsmöglichkeiten. Es sind neue technische Möglichkeiten darunter, die zwar durch restriktive Datenschutzvorschriften stark eingeschränkt werden. Technisch aber würden sie eine umfassendere Überwachung erlauben, die Gegner an «Big Brother» erinnert. Betroffen ist die Versammlungsfreiheit ebenso wie die Privatsphäre (vgl. Beispiele unten). Kritisch sieht die Entwicklung bei Bund und Kantonen Nadja Capus. Die Strafrechtsprofessorin an der Universität Neuenburg warnt:

Es entsteht derzeit ein grosser Graubereich.

Da wäre etwa der Bereich Prävention. Als Strafrechtlerin sei sie sich gewohnt, dass eine Tat aufgearbeitet wird, nachdem sie geschehen sei, so Capus. Zunehmend aber werde die Polizei bereits zuvor aktiv. «Man versucht, die strafrechtliche Aufarbeitung auf die Zeit vor einer Tat auszuweiten, um damit eine Tat zu verhindern, von der man nicht weiss, ob sie eventuell passieren könnte », sagt die Juristin. Dabei wachse die Zahl der bei den Ermittlungen erhobenen Daten, während gleichzeitig die gerichtliche Kontrolle zurückgebunden werde. Problematisch bei dem allem: Gleichzeitig ändert sich auch das Strafrecht. Es würden zunehmend bereits Verhaltensweisen vor einer Tat bestraft, sagt Capus. Und:

Es wird schon derjenige bestraft, von dem man glaubt zu wissen, dass er daran denkt, eventuell eine Gewalttat zu begehen.

Mit anderen Worten: «Im liberalen Staat war klar: Ich habe die Freiheit, mir vorzustellen, dass ich jemanden umbringe.» Diese Gewissheit falle. Der Bund habe beispielsweise im Rahmen der Anti-Terrorgesetzgebung Alltagshandlungen wie Reisen unter Strafe gestellt - sollte diese Reise mit einer bestimmten Absicht angetreten werden. «Man überprüft eine Gesinnung», so Capus. Problematisch ist für die Strafrechtsprofessorin dabei: Beweisprobleme sind unvermeidlich. Das habe wiederum zur Folge, dass Überwachungsbegehrlichkeiten steigen. Und dies betreffe letztlich das Leben jeder Person, die reist, das Internet benutzt, bestimmte Gebäude besucht : Es komme zur Ungewissheit, ob diese Handlung schon ausreicht, um verdächtigt zu werden und damit Zwangsmassnahmen erdulden zu müssen. Capus befürchtet zudem, dass es künftig zu Justizskandalen kommen könnte:

Die Konstellation von sehr vielen Informationen und zu wenig Personal führt zwangsläufig zu Fehlern.

Für die Juristin ist die Entwicklung insgesamt schwer erklärbar, sei es doch gerade der funktionierende Rechtsstaat, der das Land äusserst stabil und sicher mache. Viel weiter als die Kantone gehen zudem Gesetzesänderungen beim Bund. Im Anti-Terrorismusgesetz hat das Parlament kürzlich – entgegen der Warnung internationaler Organisationen – beschlossen, dass jemand bis zu sechs Monate unter Hausarrest gestellt werden kann. Dazu genügt der Verdacht, dass er eine Tat begehen könnte. Und vorgesehen ist auf Bundesebene auch, dass künftig mit Fussfesseln überwacht wird, ob jemand nach häuslicher Gewalt oder nach Stalking ein Rayonverbot einhält.

Generalsekretär: Polizei muss mit technischer Entwicklung mithalten Daniel Bohne, Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten, verteidigt die Massnahmen in den Kantonen. Er sagt: Es gehe nicht darum, dem Bürger über die Schulter zu schauen.

Es geht schlicht darum, dass die Polizei die Möglichkeit hat, Hinweisen nachzugehen.

Bohne betont: «In allen Polizeigesetzen wird grosser Wert darauf gelegt, festzuhalten, wozu die Massnahmen nötig sind und wann sie angewendet werden dürfen. Ebenso klar geregelt ist auch der Umgang und die Verwendung der erhobenen Daten.» Und während einerseits die polizeilichen Möglichkeiten kritisiert werden, heisse es umgekehrt:

Warum hat die Polizei nichts getan, wenn sie doch hätte wissen können, dass es zu einer Straftat kommen könnte?

Ebenso wichtig ist für die Polizei, mit der technischen Entwicklung – einigermassen – mithalten zu können. Die Polizei will etwa nicht vor geschlossenen virtuellen Türen stehen: Wenn sie auf der Strasse einen Mann anhalten darf, der ein Kind anspricht, warum soll sie nicht auch in einem Chatraum ermitteln dürfen, ob Männer Minderjährige ansprechen? Oder warum sollte sie nicht schauen können, in welchen Gassen es bei einer Demonstration eng und gefährlich wird, während sich die Demonstrierenden über soziale Kanäle rasch organisieren können? Inzwischen hat auch schon das Bundesgericht eingegriffen, wenn Gesetze zu weit gingen, etwa beim Berner Polizeigesetz. Dort wollte die Polizei – bei Anzeichen für ein Verbrechen oder Vergehen – ohne richterliche Kontrolle einen Monat lang GPS-Sender an Fahrzeugen anbringen dürfen. Erst die Richter in Lausanne stoppten das Vorhaben, das stark in die Privatsphäre eingriff. Die Volksabstimmung hatte das Berner Gesetz mit 76 Prozent Zustimmung überstanden. Mit fast ebenso hoher Zustimmung sagten die Solothurner am Sonntag Ja. Trotz aller Warnungen.