Frühmorgens dagegen spielt das Handy mittlerweile eine fast so grosse Rolle wie der Computer. «Die Schweizerinnen und Schweizer shoppen also besonders dann mit dem Handy, wenn sie typischerweise beim Frühstück oder auf dem Weg zur Arbeit sind», so Teuteberg. Ein weiterer prägnanter Handy-Spike ist während der Mittagspause sichtbar – und auch nach Feierabend verlagert sich der Einkauf wieder auf mobile Geräte.

Unter der Woche ist der Computer zudem klar und nahezu konstant das beliebteste Werkzeug fürs Online-Shopping: Der Computer-Anteil der Einkäufe liegt von Montag bis Freitag bei knapp über 70 Prozent. Am Samstag sinkt diese Quote im Durchschnitt auf 62 und am Sonntag auf knapp 65 Prozent – wobei der Handy-Anteil am Samstag und der Tablet-Anteil am Sonntag besonders hoch ist.

Frauen und unter 35-Jährige sind häufig Mobile-Shopper

Auch die Unterschiede im Nutzerverhalten zwischen den Geschlechtern und den Alterskohorten sind frappant: Frauen kaufen rund 40 Prozent häufiger mit dem Handy im Internet ein als Männer – und rund 35 Prozent häufiger mit dem Tablet. Männer nutzen dagegen rund 15 Prozent häufiger den Computer fürs Online-Shopping.

Bei den Besuchen ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern allerdings kaum noch ausgeprägt: Männer informieren sich mit dem Handy fast genauso häufig wie Frauen über Produkte, die sie eventuell gerne kaufen würden. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern hängen mutmasslich zu einem grossen Teil mit der Beschäftigung zusammen: Digitec und Galaxus verzeichnen besonders viele Einkäufe während den typischen Arbeitszeiten. Und da Männer in der Schweiz gemäss Bundesamt für Statistik 20 Prozent häufiger erwerbstätig sind, haben sie auch eher Zugriff auf einen Computer.