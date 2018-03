Einer von ihnen ist der Staatsrechtler Markus Schefer von der Universität Basel. Er hält die Vorlage grundsätzlich für verfehlt. Gemäss Schefer sollten die Versicherer beim Verdacht auf missbräuchlichen Leistungsbezug Anzeige erstatten müssen, statt selber eine Überwachung durchführen oder in Auftrag geben zu können. Allfällige Observationen wären dann Sache der Polizei. «Die weiss, wie man das macht. Aufsicht und Qualität wären gewährleistet», sagt Schefer.

In der Kommission des Nationalrats drang Schefer damit zwar nicht durch, die Sozialpolitiker sprachen sich im Januar aber immerhin für eine zusätzliche Hürde aus: Neben dem Einsatz von Peilsendern sollten die Versicherer auch alle anderen Überwachungen von einem Richter genehmigen lassen müssen.

Im Februar kam die Kommission allerdings auf den Entscheid zurück. In der Zwischenzeit hatten die Politiker Post von der Suva erhalten: In einem gemeinsam mit dem Versicherungsverband verfassten Schreiben warnte der grösste Unfallversicherer der Schweiz vor hohen Kosten und zeitlichen Verzögerungen, sollte in jedem Fall eine richterliche Genehmigung eingeholt werden müssen. Die SP-Sozialpolitikerin Barbara Gysi (SP) spricht von einem «massiven Lobbying», das inhaltlich nur schwer nachvollziehbar sei: «Der Aufwand wäre vertretbar, schliesslich handelt es sich um eine überschaubare Anzahl Fälle.»

Die Suva führte bis zum Urteil des Menschenrechtsgerichtshofs 10 bis 15 Überwachungen pro Jahr durch, wie Sprecherin Gabriela Hübscher auf Anfrage sagt. Die erfolgreiche Durchführung von Observationen hänge aber nicht selten davon ab, dass rasch gehandelt werden könne. «Arbeitet beispielsweise ein Verunfallter, der 100 Prozent krankgeschrieben ist, für zwei Wochen auf einer Baustelle, dann muss die Observation so schnell wie möglich beginnen können», sagt Hübscher. Verpasse man dieses Zeitfenster, dauere es unter Umständen lange bis zur nächsten Gelegenheit.

Das Interesse der Allgemeinheit

Die Aargauer CVP-Nationalrätin Ruth Humbel unterstützt die Versicherer in ihrem Anliegen. Mit Überwachungen lasse sich verhindern, dass Millionen von Franken unrechtmässig bezogen würden. «Der konsequente Kampf gegen Versicherungsmissbrauch ist deshalb im Interesse der Allgemeinheit – und im Interesse der grossen Mehrheit der Versicherten, die tatsächlich auf die Gelder angewiesen sind», sagt Humbel.

Der Nationalrat dürfte heute einen Rückweisungsantrag der SP ablehnen und der vorberatenden Kommission folgen. Diese will unter anderem, dass Überwachungen von mutmasslichen Versicherungsbetrügern nicht nur an allgemein zugänglichen, sondern auch an frei einsehbaren Orten wie Balkonen möglich sein sollen. Ausserdem sollen die Observationen nicht zwingend von einer Person mit Direktionsfunktion angeordnet werden müssen.

Für Staatsrechts-Professor Markus Schefer schafft das Gesetz ein gefährliches Präjudiz, indem das Recht auf Überwachung über die Strafverfolgung und den Nachrichtendienst hinaus ausgedehnt werde. «Das ist das Ergebnis einer jahrelangen Diskussion über ‹Sozialschmarotzer’. Dabei hat man die Proportionen etwas aus den Augen verloren», so Schefer.