Zaudern, zögern, Zeit schinden. Mit diesen Attributen könnte man die Europa-Strategie des Bundesrats in den vergangenen Jahren beschreiben. Wenn man denn eine bundesrätliche Strategie erkennen will. Fast schon ostentativ vermied es die Regierung bislang, Stellung zum Rahmenabkommen mit der EU zu beziehen. Nun kam sie nicht mehr darum herum, sich zu äussern – und zwar so, wie es die Spatzen längst von den Dächern gepfiffen haben: Der Bundesrat sagt «Ja, aber» zum Rahmenabkommen. Das Rahmenabkommen sei «in weiten Teilen im Interesse der Schweiz», erklärte Aussenminister Ignazio Cassis (FDP), als er mit Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP) und Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) vor die Medien trat. Die Landesregierung hat die Konsultation bei Parteien und Verbänden formell zur Kenntnis genommen. Das Resultat ist hinlänglich bekannt: So wie das Abkommen auf dem Tisch liegt, findet es keine Mehrheit. Der Bundesrat verlangt deshalb Klärungen und Präzisierungen von der EU.

Was will der Bundesrat? Der Bundesrat hat drei grosse Vorbehalte. Erstens will er, dass die Schweiz ihre Massnahmen zum Schutz der Löhne auf dem bisherigen Niveau halten kann. Zweitens will er die sogenannte Unionsbürgerrichtlinie, die EU-Bürgern in der Schweiz etwa weitere Rechte bei Sozialhilfe und Familiennachzug zugestehen könnte, auf jeden Fall vom Abkommen ausnehmen. Und drittens will er festhalten, dass Regeln für staatliche Beihilfen an Unternehmen nicht jene Bereiche betreffen dürfen, in denen die Schweiz keinen vertraglich abgesicherten Zugang zum EU-Binnenmarkt hat. Wenn in diesen Punkten eine Lösung gefunden werde, «dann werden wir unterschreiben», sagte Cassis. Und wenn nicht? Dann werde man nicht unterschreiben, machte der Aussenminister klar. Seine Vorbehalte überbringt der Bundesrat der EU per Brief, adressiert an Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Man sei gewillt, in den drei strittigen Punkten «eine für beide Seiten befriedigende Lösung zu suchen», heisst es darin. Den Begriff «Nachverhandlungen» vermeidet der Bundesrat tunlichst. Lieber erinnert er Juncker daran, dass auch die Schweizer Stimmbürger noch ein Wort mitzureden haben; ein Urnengang sei so gut wie sicher. Seinerseits will der Bundesrat die Sozialpartner und die Kantone weiterhin eng einbinden. Ins Scheinwerferlicht rückt er zudem den Kampf gegen die Begrenzungsinitiative der SVP. Sie will die Personenfreizügigkeit mit der EU kündigen. Bei einem Ja wäre das Rahmenabkommen wohl Makulatur. Die Kündigung würde den «ungeordneten Ausstieg aus dem bilateralen Weg» bedeuten, warnte Karin Keller-Sutter, ja sogar einen «Schweizer Brexit».

Der Fahrplan: So geht es nun weiter Den weiteren Fahrplan lässt der Bundesrat offiziell bewusst offen. Auf eine entsprechende Nachfrage hin äusserte sich Aussenminister Ignazio Cassis gestern äusserst wolkig. «Entscheidend ist die Qualität der gefundenen Lösungen», sagte er. Man werde versuchen, die offenen Fragen zu klären. Laut Cassis könne dies auch nach dem Abtritt von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Oktober sein. Dass das Abkommen vor den Schweizer Wahlen am 20. Oktober unterzeichnet wird, gilt ohnehin als unwahrscheinlich. Das Rahmenabkommen mit der EU wird das Parlament bereits

in der laufenden Sommersession beschäftigen: Beide Räte entscheiden über Kommissionsmotionen dazu. Der Bundesrat soll beauftragt werden, mit der EU Zusatzverhandlungen zu führen, lautet deren Forderung. (sva)