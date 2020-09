Hunderte Autos sichergestellt: Polizeikorps haben Kampf gegen Autoposer intensiviert

Die St. Galler Kantonspolizei etwa legte 24 Fahrzeuge still und zeigte 240 Poser an (davon 237 Männer, meist unter 28 Jahren). Ihre Thurgauer Kollegen verzeigten 91 Poser, die unnötig herumgefahren waren oder übermässig Lärm verursachten. Die Solothurner Polizei zog 65 Fahrzeuge aus dem Verkehr, eine Verdoppelung zum Vorjahr. Spitzenreiter ist Zürich: Rund 1000 Autoposer wurden im Kanton verzeigt, rund 250 Fahrzeuge sichergestellt oder zur Kontrolle bei der MFK geschickt.

hält die Kantonspolizei Basel-Landschaft stellvertretend fest. Im Aargau kam es gar zu Petitionen von lärmgeplagten Anwohnern.

Verkehrssoziologe Timo Ohnmacht von der Hochschule Luzern überrascht die Zunahme der Lärmklagen nicht. Durch die «Mediterranisierung der Schweizer Städte» spiele sich das Leben im Sommer vermehrt zu späterer Stunde draussen ab. Dies sei eine gute Bühne für gewisse Jugendmilieus, für die das Auto noch immer ein «zentrales Statussymbol» sei. Dabei, so Ohnmacht, habe nicht nur die Ruheerwartung in den Städten zugenommen. «Auch das Potenzial, mit Lärm zu provozieren, ist angestiegen.»

Genaue Daten zu den Vorjahren fehlen

Wie sehr das Phänomen zugenommen hat, ist schwierig zu sagen. Denn verlässliche Daten fehlen: Den Tatbestand Autoposer gibt es im Strafgesetzbuch nicht. Verzeigt werden die Lärmrowdys in anderen Deliktkategorien: Weil sie illegale Teile am Auto montiert haben, weil sie unnötig herumfahren oder weil sie vermeidbaren Lärm verursachen. Erst in diesem Jahr begannen einige Polizeikorps, aufgrund der steigenden Meldungen das Phänomen separat zu erfassen. Weil das Interesse gross war, extrapolierten einige Korps quasi von Hand die Poser und veröffentlichten regelmässig Medienmitteilungen.

Mit entsprechendem Echo: Inzwischen ist das Thema auch auf der politischen Ebene angekommen. Ob in St. Gallen, Bern, im Aargau, in Luzern, in Basel-Stadt oder in Zürich, hat es in den Kantonsparlamenten Vorstösse gegeben. Lärmblitzer wurden gefordert – Fahrverbote und Tempo 30 vorgeschlagen, um den Lärm zu reduzieren. Doch gerade Lärmblitzer sind technisch schwierig umzusetzen, etwa aufgrund des Umgebungslärms. Derzeit läuft einzig im Kanton Genf ein Versuch.

Ein Ende des Phänomens: nicht so schnell absehbar

Verkehrssoziologe Ohnmacht schlägt als Massnahmen gegen die Lärmrowdys nicht nur Aufklärungskampagnen vor. Auch Rückmeldesysteme direkt im Cockpit oder Dezibelanzeigen an Ampeln wären möglich. Ein Ende des Trends kann er nicht absehen, auch wenn sich das Phänomen nach dem Ende des Lockdowns und mit der Wiedereröffnung von Ausgangslokalen etwas entschärft hat.