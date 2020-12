Hotel nutzt Schlupfloch in Corona-Regeln und erntet Empörung – CEO: «Irgendwie muss ich die Löhne zahlen»

Auf Twitter sorgt derzeit ein Newsletter von Sinnvoll Gastro Luzern für Aufsehen. «Buche hier dein Proforma-Zimmer für den aktuellen oder den Folge-Tag und geniesse dein Essen bis um 23 Uhr. Wir sorgen dafür, dass alles beim Alten bleibt», heisst es im Newsletter. Das Angebot bezieht sich auf das Hotel Ferus in Emmen, welches zum Gastrounternehmen gehört.

Während Restaurants in Hotels nur für Hotelgäste abends bis 23 Uhr geöffnet bleiben dürfen, müssen die anderen Restaurants um 19 Uhr schliessen. Das hat der Bundesrat am Freitag entschieden. Die Twitter-Community reagiert empört auf das vom «Ferus» genutzte Schlupfloch: «Das Restaurant bietet Fake-Reservierungen für Hotelzimmer an, um bis 23 Uhr essen zu können. Wir, die die Regeln einhalten, sind die Doofen», schreibt eine Userin dazu. Der Beitrag wurde mehrfach kommentiert und geteilt.