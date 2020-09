Höhere CO2-Abgaben für Privatflüge: Ständerat will Nationalrat entgegenkommen

(wap) Ursprünglich wollte der Ständerat die Flatrate: Bei Privat- und Geschäftsflügen sollten als Flugabgabe 500 Franken pro Abflug genügen. So beschloss es die kleine Kammer letzte Woche. Der Nationalrat wollte von der Sonderregelung für die Businessfliegerei aber nichts wissen. Er hielt an einer gestaffelten Flugabgabe fest, die zwischen 500 und 5000 Franken pro Abflug betragen sollte. Am Donnerstag hat der Ständerat nun einen Kompromissvorschlag gutgeheissen. Demnach sollen je nach Gewicht des Flugzeugs, Länge der Reise und Wettbewerbsfähigkeit des Flugplatzes 500 bis maximal 3000 Franken pro Abflug fällig werden.

Mit dieser Lösung würde für einen grossen Teil der Businessflüge nach wie vor der niedrige Tarif von 500 Franken gelten, erklärte Damian Müller (FDP/LU) im Namen der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie. Die Höchstabgabe betreffe dagegen nur einen kleinen Teil der Flüge. Der Vorschlag des Ständerates geht nun zur Differenzbereinigung in die Einigungskonferenz.