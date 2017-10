Gold

Cédric Achermann, Altbüron LU, und Fabien Gyger, Spiez BE (Automatiker);

Manuel Allenspach, Gossau SG (IT/Software-Lösungen);

Marcel Wyss, Grindelwald BE (Sanitär und Heizungsinstallateur);

Emil von Wattenwyl, Kehrsatz BE (Webdesign und Development);

Beat Schranz*, Adelboden BE (Elektroinstallateur);

Simon Furrer, Gunzwil LU (Anlagenelektriker);

Sven Bürki, Lanzenneunforn TG (Möbelschreiner);

Tatjana Caviezel, Uetliburg SG (Restaurant-Service);

Irina Tuor, Breil/Brigels GR (Fachfrau Gesundheit);

Ramona Bolliger, Gontenschwil AG (Bäckerin-Konditorin-Confiseurin);

Adrian Krähenbühl, Niederösch BE (Bau- und Landmaschinenmechaniker).

Silber

Marco Michel, Kerns OW (Polymechaniker/Automation);

Heiko Zumbrunn, Wittinsburg BL (Carossier Spenglerei);

Jannic Schären, Gerzensee BE (Elektroniker);

Sandra Lüthi, Burgdorf BE (Dekorationsmalerin);

Florian Nock, Turbenthal ZH (Zimmermann);

Benjamin Räber, Herlisberg LU, und Nils Bucher, Sarnen OW (Landschaftsgärtner).

Bronze

Janine Bigler, Lenzburg AG (Drucktechnologin);

Fabio Holenstein, Bazenheid SG (Bauschreiner);

Maurus von Holzen, Dallenwil NW (Carrossier Lackiererei).

Spezialpreis

* Best of Nation: Beat Schranz gewinnt den Titel "Best of Nation". Er erzielte mit 767 Punkten die höchste Gesamtpunktzahl im Schweizer Team.