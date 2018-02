Auf der Dating-App Tinder, wo User, die sich in der Nähe befinden, als Profilbilder aufploppen, wimmelt es mittlerweile nur so von Johans, Linas und Sörens. Und das ist das, was für Youngsters wie Andreas zählt. Das und Skifahren. Und Bier. Und Party. Der 23-Jährige hat zwar mittlerweile in Schweden ein Wirtschaftsstudium angefangen, weshalb er nicht mehr die ganze Saison hier oben «Rumgammeln» kann, wie er sagt.

Für die paar Konzerte mit «Attack the Schwedenpack» (Angriff auf das Schwedenpack) macht er aber eine Ausnahme. Die Rock-Band entstammt einer Schnaps-Idee, die er und seine Kumpels während der letzten Wintersaison hatten. Andreas ist ein klassischer «Ski-Bum». Der Begriff gehört etwa so zum Engelberger Wortschatz wie das Wort «dui» für du.

Gemeint sind junge Vagabunden, die es in die Skiregionen dieser Welt spült, weil sie einfach nur fahren, fahren, fahren wollen. Und sich das Ganze mit einem schlecht bezahlten Nebenjob auf dem Berg finanzieren, der möglichst wenig Zeit frisst – Andreas spülte letztes Jahr Teller im Restaurant Alpenclub. So läuft es zumindest im Winter.

Im Sommer stranden sie dann auf Bali. «Wenn ich mit meinem Surfbrett rauspaddle, begegne ich immer wieder Leuten, die ich in Engelberg kennen gelernt habe», sagt ein Schwede, der seit fünf Jahren in die Titlis-Region kommt. Genau diese Weltenbummler rennen dem Bergdorf in Obwalden seit Jahren die Holztüren ein. Dem Kaff mit Trachtenverein, Jodlerclub, Seilziehclub, Chalets, Coop, einem uralten Benediktinerkloster, einem Bahnhof, dessen Zug einmal in der Stunde fährt, und ganz vielen Sportgeschäften.

Was für ein Kontrast. Aber nur auf den ersten Blick. Denn immer mehr der Spasssüchtigen aus dem Norden bleiben. Werden zu Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunden und Ehepartnern. Engelberg wird langsam zu Schwengelberg. Das zeigt auch die Einwohnerstatistik: Die Schweden sind die drittgrösste ausländische Einwohnergruppe.

Obwohl der skandinavische Wohlstandsstaat alles andere als ein Emigrationsland ist. So wird die Community der Sesshaften zu einem immer dichter werdenden Netz, das sich über den Bergort spannt. Mit fixen Knotenpunkten: Den vier Hotels, dem Café und der Kaffeerösterei. Alles in schwedischer Hand – unverkennbar allein wegen des minimalistisch-kühlen Designs der Möbel und der hölzernen Elchköpfe an den Wänden.