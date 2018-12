Es ist März 2008, Barack Obama kämpft um die Wahl ins Weisse Haus, als die 42-jährige Heidi Z’graggen ihren Doktortitel von der Universität Bern erhält. Die Politikwissenschafterin ist damals schon seit einigen Jahren Regierungsrätin im Kanton Uri, hat aber neben dem Amt Zeit gefunden, ihre Dissertation fertigzustellen.

Heute, knapp ein Jahrzehnt später, lohnt es sich, ihre 200-seitige Arbeit über die «Professionalisierung von Parlamenten» noch einmal zu lesen. Denn mittlerweile ist Z’graggen keine unbekannte Regierungsrätin aus einem Kleinkanton mehr. Sie ist eine von zwei offiziellen Kandidatinnen, die am Mittwoch für die Nachfolge von CVP-Bundesrätin Doris Leuthard antreten.

Als Regierungsrätin ohne Bundeshauserfahrung hat Z’graggen neben der langjährigen Walliser Nationalrätin Viola Amherd keinen einfachen Stand. Sollte ihr am 5. Dezember ein Überraschungscoup gegen die Favoritin gelingen, dann wird es auch dank dem Know-how aus ihrer Forschungszeit sein: In ihrer Doktorarbeit erweist sich Z’graggen als profunde Kennerin des Schweizer Parlamentes und der «Mechanismen der Karrieresicherung» von Politikern, wie sie in ihrer Arbeit schreibt. Z’graggen ist eine heimliche Parlaments-Insiderin.

Bundesratswahl als «Krönung»

Ihre eigene Ambition auf einen Sitz in der Landesregierung lässt sich beim Lesen der Dissertation erahnen. «Die Wahl in den Bundesrat ist die Krönung einer Politikerkarriere in der Schweiz», schreibt Heidi Z’graggen in der Mitte ihrer Arbeit beinahe ein wenig euphorisch. In eher wissenschaftlichem Tonfall fügt sie an, dass es aufgrund der «geringen Verfügbarkeit der Bundesratssitze» naturgegeben nur relativ wenigen National- und Ständerätinnen und -räten gelinge, dieses Amt zu erreichen.

Z’graggen, das schimmert in ihrer Doktorarbeit auch durch, ist kein Fan von «Vollberufsparlamenten». Sie beschreibt kritisch, wie gross der Aufwand ist, den hauptberufliche Politiker machen müssen, um wiedergewählt zu werden, da ihnen sonst berufliche und finanzielle Einbussen drohen. Je länger ein Politiker im Amt ist, so Z’graggen, desto grösser der Druck, die Wahl wieder zu schaffen.