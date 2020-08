Heftige Kollision in übersichtlicher Kurve: Fricktaler Velofahrer (38) stirbt bei Unfall auf dem Oberalppass

(agl) Der 38-jährige Radrennfahrer, der an der «Tortour» teilnahm, fuhr auf der Oberalppassstrasse vom Hospiz kommend in Richtung Sedrun, der 34-jährige Töfffahrer war in der entgegengesetzten Richtung unterwegs. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstagnachmittag mitteilte, geschah die äusserst heftige Kollision aus ungeklärten Gründen in einer «übersichtlichen Kurve». Der Velofahrer verstarb noch auf der Unfallstelle an seinen Verletzungen, während der aus dem Kanton Tessin stammende Motorradfahrer mit unbestimmten Verletzungen ins Kantonsspital Luzern geflogen wurde. Die Oberalppassstrasse war nach dem Unfall vier Stunden lang gesperrt.

Der Verstorbene stammt ursprünglich aus Stein im aargauischen Fricktal, so ist auf Facebook zu lesen. Er war ein erfahrenen Biker und mehrfacher Sieger der Solo-Kategorie der «Tortour». Sein Team bestätigte seinen Tod auf Facebook. «Bitte respektiert, dass wir euch erst zu gegebener Zeit weiter informieren können», heisst es im Post. Zum Team des Verstorbenen gehören noch zwei weitere Aargauer aus Leibstadt und Spreitenbach und ein Baselbieter aus Muttenz.