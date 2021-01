Hausärzte fühlen sich übergangen – und fordern mehr Geld für Corona-Impfung

Am Dienstag ging es los für Josef Widler. Die Zürcher Kantonsapotheke hat 100 Dosen des Moderna-Impfstoffs in seine Praxis geliefert. Wenig später setzte er den ersten Piks. Widler ist einer von 165 Hausärzten im Kanton, die ihre Hochrisiko-Patienten seit dieser Woche gegen Covid-19 impfen. Neben Zürich setzen auch diverse andere Kantone auf die Hausärzte, um die Mammutaufgabe Corona-Impfungen über die Bühne zu bringen. In St. Gallen etwa treffen die ersten Impfstoff-Dosen nächste Woche in den Praxen ein.

Widler, der für die CVP im Zürcher Kantonsrat sitzt, hat sich gefreut, dass es endlich losgehen konnte. Gleichzeitig ärgert er sich darüber, wie er für die Covid-19-Impfungen entschädigt werden soll. Die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) und die Krankenkassen haben sich vor Weihnachten auf eine Pauschale von 14 Franken 50 pro Impfung geeinigt. Diese gilt für Impfungen in Zentren, aber auch für Arztpraxen. Letzte Woche hat der Bundesrat den entsprechenden Tarifvertrag genehmigt.