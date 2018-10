Bei der CVP, so konnte man in den vergangenen Tagen immer wieder lesen, herrsche eine mittlere bis grössere Unzufriedenheit über das Personal, das sich bis jetzt für den Kampf um den frei werdenden Bundesratssitz von Doris Leuthard zur Verfügung gestellt hat. Gestern nutzten die drei Kandidaten, die bis jetzt ihre Ambitionen offengelegt hatten, die Delegiertenversammlung in Luzern, um sich parteiintern in einem vorteilhaften Licht zu präsentieren.

Der Zuger Ständerat Peter Hegglin, die Urner Regierungsrätin Heidi Z’graggen und die Baselbieter Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter schüttelten jedenfalls eifrig Hände. Und: Vorbehalte, die zuvor meist anonym in Presseartikeln formuliert worden waren, schlugen ihnen nicht entgegen. Vielmehr erhielten die Kandidaten viele aufmunternde Worte. Mit offenem Visier wurden sie nicht angefeindet – jedenfalls nicht an der DV in Luzern.

Erfreut über die beiden Frauenkandidaturen zeigt sich Babette Sigg. Die Präsidentin der CVP-Frauen Schweiz fordert die CVP Schweiz denn auch dazu auf, der Vereinigten Bundesversammlung für die Wahl am 5. Dezember zwei Frauen zu präsentieren. «Die Konstellation ist günstig. Und vielleicht wirft mit der Walliser Nationalrätin Viola Amherd bald noch eine dritte Frau den Hut in den Ring», sagt Sigg.

Die CVP-Frauen kontaktieren nach Leuthards Ankündigung vom letzten Jahr, spätestens auf Ende der Legislatur zurückzutreten, potenzielle Kandidatinnen. Sigg bietet den Politikerinnen, die sich für das höchste Exekutivamt im Land bewerben, Support an. Sie müssten jetzt eine dicke Haut haben und mit Angriffen auf ihre Person, auch in den sozialen Medien, rechnen. Dass an den christdemokratischen Kandidaten und Kandidatinnen herumgemäkelt wird, zum Teil auch aus den eigenen Reihen, stört Sigg: «Das ist sachlich nicht gerechtfertigt. Es ist anmassend, den drei gestandenen Politikern das Bundesratsformat abzusprechen», sagt sie.