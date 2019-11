Grüner Bundesrat: Bei der CVP stehen die Zeichen auf ein Nein

Greifen die Grünen, die 17 Sitze im Nationalrat und mindestens drei Sitze im Ständerat hinzugewonnen haben, bei den Bundesratswahlen an? Am Freitag will die grüne Fraktion die Katze aus dem Sack lassen. Ebenfalls am Freitag trifft sich die CVP zur Fraktionssitzung. Von ihr hängt der Erfolg einer allfälligen grünen Bundesratskandidatur massgeblich ab.

Im Fokus steht der Sitz von FDP-Aussenminister Ignazio Cassis. Die Fraktionen von FDP und SVP, die Cassis mehrheitlich wählen dürfte, kommen derzeit zusammen auf 101 Sitze in der Bundesversammlung. SP und Grüne auf 82. Das absolute Mehr liegt bei 124 Stimmen. Der Mitte-Fraktion aus CVP, BDP und EVP, die es auf mindestens 43 Sitze bringt, kommt also die Rolle der Königsmacherin zu.

Benedikt Würth wagt sich aus der Deckung, andere folgen



Und die CVP scheint diese Rolle zu geniessen. Parteipräsident Gerhard Pfister lässt sich bis jetzt noch nicht in die Karten blicken. Einerseits sprach er mit Blick auf den grünen Triumph von einem überdeutlichen Wählerwillen. Andererseits bezeichnete er die Nicht-Wiederwahl von Bundesräten als «keine gute Sache». Die Diskussion in der Fraktion werde «ergebnisoffen» geführt, kündigte Pfister auf Twitter an.

Es scheint aber höchst unwahrscheinlich, dass sich in den Reihen der CVP eine Mehrheit für einen grünen Bundesrat zu Lasten der FDP finden lässt. Ein CVP-Nationalrat sagt: «Einige unserer Leute spielen das Spiel noch ein wenig mit. Am Ende wird der Entscheid aber ganz klar gegen eine grüne Kandidatur ausfallen.» Aus der Deckung wagte sich CVP-Ständerat Benedikt Würth. Er sagte gegenüber dem «St. Galler Tagblatt», er werde bei den anstehenden Erneuerungswahlen «keine grüne Sprengkandidatur unterstützen».

Ähnlich äussert sich Nationalrat Martin Candinas: