Heute Montagnachmittag beginnt im Bundeshaus die letzte Session dieser Legislaturperiode. Fünf Wochen vor den eidgenössischen Wahlen verspricht sie heisse Debatten, spannende Schlagabtausche – und natürlich auch: Wahlkampf, Wahlkampf, Wahlkampf. Denn die Fraktionen dürften die Sitzungen der beiden Kammern nutzen, um sich inhaltlich noch einmal zu profilieren.

Es ist auch eine Zeit des Abschieds. Viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier reisen in diesen Wochen zum letzten Mal an die Session. Einige treten zu den Wahlen am 20. Oktober nicht mehr an, andere werden ihre Wiederwahl verpassen und ahnen es vielleicht bereits.

Die grossen Geschäfte

Auf der Traktandenliste stehen politische Dauerbrenner, Volksinitiativen und Geschäfte, die jüngst noch an Brisanz gewonnen haben.

Unter dem Eindruck der aktuellen Klimadebatte befasst sich der Ständerat in der dritten Sessionswoche mit dem CO2-Gesetz, das im Nationalrat durchgefallen war. Die vorberatende Kommission will eine Flugticketabgabe einführen und Treibstoffe verteuern. Sie geht mit ihren Vorschlägen über jene des Bundesrates hinaus. Die Diskussion noch anheizen dürfte das «Netto null»-Ziel, das der Bundesrat im Sommer verschärft hat. Ab dem Jahr 2050 soll die Schweiz unter dem Strich nicht mehr Treibhausgase ausstossen, als natürliche und technische Speicher aufnehmen können. In beiden Kammern stehen überdies Vorstösse zur Klimapolitik auf dem Programm.





Die grossen Abschiede

Für sie ist Schluss: 29 Nationalräte und 19 Ständeräte treten am 20. Oktober nicht mehr zur Wiederwahl an. Besonders im 46-köpfigen Ständerat werden viele Lücken hinterlassen. Überproportional betroffen ist die SP-Fraktion. Sie verliert sechs ihrer zwölf Mitglieder in der Kantonskammer. Die CVP-Fraktion verlassen vier der 13 Mitglieder. Bei der FDP gibt es vier Abgänge auf zwölf Ständeräte, bei der SVP verabschieden sich zwei der sechs Fraktionsmitglieder.

Im Nationalrat verzeichnet die SVP-Deputation die meisten Rücktritte – acht sind es an der Zahl. Proportional am härtesten getroffen wird aber die FDP-Fraktion, die sieben ihrer 33 Nationalrätinnen und Nationalräte verliert. Sieben Abgänge gibt es auch bei der SP, jeweils weniger als fünf bei den anderen Fraktionen.

Einige prominente und profilierte Köpfe verabschieden sich nach dieser Session aus Bundesbern. Bei der SVP gehen etwa der frühere Fraktionschef Adrian Amstutz (BE) und der langjährige Nationalrat Ulrich Giezendanner (AG). Die SP verliert unter anderem ihre Ständerätinnen Anita Fetz (BL), Pascale Bruderer (AG) und Géraldine Savary (VD). Die FDP muss auf ihren früheren Parteichef, Ständerat Philipp Müller (AG), und Ex-Ständeratspräsident Raphaël Comte (NE) verzichten. Bei der CVP verzichtet der profilierte Ständerat Konrad Graber (LU) auf eine erneute Kandidatur, während der vormalige Nationalratspräsident Dominique de Buman (FR) wegen einer Amtszeitbeschränkung seiner Kantonalpartei ausscheidet. Die BDP muss auf ihren Gründungspräsidenten und Nationalrat Hans Grunder (BE) verzichten.

Die grossen Buffets

Wie immer gehört auch der Austausch mit Interessenvertretern zum Sessionsalltag der Parlamentarier. Speisen, trinken, sich mit Informationshäppchen versorgen: Die Organisation Lobbywatch hat auf ihrem Webportal wiederum einen kleinen Guide zur Session veröffentlicht. Darin ist verzeichnet, welche Verbände, Unternehmen und sonstigen Interessengruppen die Parlamentarier zu Stehlunches, Apéros riches und Nachtessen einladen.

Mit Verteidigungsministerin Viola Amherd und Wirtschaftsminister Guy Parmelin laden auch zwei Bundesräte während der Session zum lockeren Austausch ein. Interessant ist auch eine Einladung des «Swiss Tesla Owners Club», kurz Stoc. Unter dem Titel «Schuldenbremse für unser Klima» lädt der Verein die Parlamentarier zu einem Tesla-Probefahren. Natürlich nicht ohne schon auf der Einladung zu erwähnen, dass es ein griffiges CO2-Gesetz brauche.