Es ist die Führungsriege der FDP, die sich am 1. Juni im Aargau trifft. FDP-Präsidentin Petra Gössi ist genauso dort wie Fraktionschef Beat Walti, Ständerats-Kandidat Thierry Burkart und Vizepräsident Christian Wasserfallen.

Gerufen hat FDP-Frauen-Präsidentin Doris Fiala. Sie und die Gruppe wollen der Öffentlichkeit zeigen, welche Chancen die H2-Mobilität bietet. Es ist eine Antwort auf die schwelende Klima-Debatte. Der Anlass findet in Hunzenschwil statt, dem Wasserstoff-Mekka der Schweiz, wo die erste öffentliche H2-Tanksäule steht. Konkret will die FDP auf die neue Offensive hinweisen, die grosse Unternehmen wie Coop, Migros, Fenaco, Emil Frey Gruppe und Galliker Transport und Logistics in den nächsten Jahren planen. Elf Firmen sind es, die sich zum Förderverein «H2-Mobilität Schweiz» zusammengeschlossen haben. Sie beauftragten ein Start-up (H2 Energy), den Quantensprung zu orchestrieren.

«Wir wollen im Verbund die Wasserstoff-Mobilität in der Schweiz zum Fliegen bringen», sagt Jörg Ackermann, der von Coop zum Präsidenten des Fördervereins delegiert wurde. Diese Technologie sei hervorragend dafür geeignet, das CO2 von der Strasse zu bringen. «Jedes grössere Unternehmen sollte bestrebt sein, CO2 zu reduzieren.»

Exklusiv für die Schweiz

Bis 2023 sollen 1000 mit Wasserstoff betriebene Lastwagen für Coop, Migros und Co. fahren. Hyundai entwickelt die Lastwagen. Die ersten 1000 Stück sind exklusiv für die Schweiz reserviert. H2 Energy ging mit dem Konzern ein Joint Venture ein. Die Vorgabe: Es müssen mindestens 34-Tönner mit Anhänger sein, die fähig sind, in den Voralpen zu fahren. Bereits gingen von 50 Firmen Anfragen für 1400 Lastwagen ein. Sie haben verschiedene Vorteile gegenüber batteriegeladenen Elektro-Lastwagen: Sie sind in nur 10 bis 15 Minuten mit Wasserstoff vollgetankt. Und da sie keine schweren Batterien mitführen, bleibt ihnen mehr Nutzlast.