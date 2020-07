Grösster Kita-Betreiber der Schweiz bittet Eltern um Spendenbeitrag – wegen Treuhandkosten

Schweizer Eltern hatten es während des Corona-Shutdowns nicht leicht. Die Schulen waren geschlossen, viele Betriebe auch. Kindertagesstätten hingegen blieben grösstenteils geöffnet. Trotzdem entschieden sich viele Eltern dazu, ihre Schützlinge zuhause zu behalten.

Mehrere Kantone haben sich dann auch dazu entschieden, den Eltern die Betreuungsgebühren zu erstatten. Dies ist jedoch ein komplizierter Prozess: Für jedes Kind müssen tagesgenaue Abrechnungen gemacht werden, um die präzise Summe für die Kantone zu berechnen.

Eine Last, für die sich der grösste Kitabetreiber der Schweiz, Globegarden, Hilfe geholt hat. Ein externes Treuhandbüro hat der Kita-Kette bei den Berechnungen unter die Arme gegriffen. Natürlich aber nicht umsonst.

Das Unternehmen möchte diese Kosten jedoch nicht alleine tragen: In einer E-Mail an alle Eltern bittet man um einen «freiwilligen, solidarischen Beitrag» von 150 Franken, «um unsere Aufwände inklusive Mehrarbeit und Treuhänderaufwände für die Abrechnungsperiode zumindest teilweise zu decken.»

«Kosten sollten nicht auf Eltern abgewälzt werden»

Wollen die Eltern das Geld nicht zahlen, so müssen sie dies schriftlich begründen. Erfolgt keine Antwort, so werden die 150 Franken in Rechnung gestellt. Wie Globegarden auf Anfrage sagt, würden diese Schlussrechnungen aufgrund der komplizierten Lage jedoch persönlich mit den Eltern angeschaut.

Für SP-Nationalrat Cédric Wermuth, der selbst ein Kind in einer Kita hat, hinterlässt diese Forderung einen faden Beigeschmack: «Es kann nicht sein, dass Eltern für diese durch die Coronakrise verursachten Kosten aufkommen müssen.»