Grenzenlose Liebe: Der Staat will Beweise!

Eigentlich hat die Beamtin aus dem Justizdepartement vergangene Woche Erfreuliches verkündet: Partner und Partnerinnen, die in einem Drittstaat – also ausserhalb des europäischen Schengenraumes – leben, dürfen endlich wieder zu ihren Liebsten in die Schweiz. Vorbei die staatlich erzwungenen Trennungen!

Doch so einfach geht das nicht in diesem Land, das auch in der Liebe wohlorganisiert ist. Der Bund stellt Bedingungen: Es braucht nicht nur einen Einladungsbrief aus der Schweiz. Es müssen nicht nur Visahürden und Quarantäneregeln umschifft werden.