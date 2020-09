Gnade vor Recht? Erstmals seit langem könnte das Parlament einen Straftäter begnadigen

Dass einem Verurteilten eine Strafe erlassen oder gemindert wird, ist keine juristische Erfindung. Schon im frühen Christentum gab es das Motiv des Sünders, der den barmherzigen Gott um Gnade anfleht, obwohl er weiss, dass er sie nicht verdient. Jahrhunderte später, in der Zeit der Aufklärung, kam das Gnadenrecht als Willkürakt in Verruf. Doch die Verfassungen fast aller moderner Staaten kennen dieses weiterhin – als eine Art letztes Korrektiv für ungewollte Härten des Gesetzes. In den meisten Ländern liegt die Begnadigung in der Befugnis des Staatsoberhaupts.

Zwischen den einzelnen Gnadenrechten gibt es jedoch grosse Unterschiede: Im Fokus stehen immer wieder die USA. Hier kann der Präsident jederzeit eine Begnadigung aussprechen, auch vor oder während eines Prozesses. Bei einer «Commutation» wird das Strafmass verringert, bei einem «Pardon» sogar das Verbrechen vergeben. Der betroffene Verurteilte gilt in beiden Fällen als unschuldig. Fast alle US-Präsidenten haben ihr Gnadenrecht gerne und oft genutzt. Gerald Ford begnadigte in den 1970er-Jahren nach der Watergate-Affäre seinen Vorgänger Richard Nixon, und zwar für «alle Delikte gegen die Vereinigten Staaten». Die Causa ging in die Geschichtsbücher ein.

Auch der amtierende US-Präsident Donald Trump weiss Begnadigungen für politische Zwecke zu nutzen. So erliess er Roger Stone, seinem in der Russland-Affäre verurteilten Vertrauten, eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Das Urteil gegen den Politberater sei «ungerecht», begründete Trump kürzlich seinen Entscheid. Auf die eigentlich übliche, aber freiwillige Vorprüfung des Gnadengesuchs durch das Justizministerium verzichtete der Präsident. (sva)