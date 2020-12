Glarner Schulkinder haben drei Tage länger Weihnachtsferien

(mg) Der Glarner Regierungsrat macht vielen Glarner Schülern und Schülerinnen wohl ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk: Die Ferien beginnen neu bereits am Freitag und nicht erst am kommenden 24. Dezember. Damit reagiert er auf die pandemische Situation, die «besorgniserregend» sei, wie er in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Die Massnahme betrifft die Volksschule und den Kindergarten. Berufsschüler haben in der Weihnachtswoche Fernunterricht.

Für Kinder des Kindergartens bis mindestens zur 4. Primarklasse stellen die Schulen wegen der Kurzfristigkeit der Massnahmen eine kostenlose Betreuung sicher. «Der Regierungsrat bittet die Erziehungsberechtigten jedoch, ihre Kinder, wenn immer möglich, zu Hause zu betreuen», heisst es in der Mitteilung. Im Kanton Schaffhausen wurden die Ferien bereits ebenso verlängert. In Nidwalden verlängert man die Weihnachtsferien aus den gleichen Gründen bis zum 7. Januar.