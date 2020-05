Glättli verzichtet: Die Grünen brauchen einen neuen Fraktionschef

(mg) «Nach knapp sieben Jahren gebe ich gerne bereits für die Sommersession die Verantwortung für unsere erfreulich gewachsene Fraktion in neue Hände», lässt sich der Zürcher Nationalrat Balthasar Glättli in der Mitteilung vom Donnerstag zitieren. Nach dem Wahlerfolg im Herbst 2019 habe man beschlossen, bei der Fraktionsleitung vorerst keine Änderungen vorzunehmen. Dies «um die Herausforderung rund um den Start in die neue Legislatur mit einer fast dreimal so grossen Fraktion mit den bewährten Kräften zu meistern.»

Schon damals habe man aber beschlossen, dass «in zeitlicher Nähe zur Erneuerung der Parteileitung eine Gesamterneuerungswahl der Fraktionsleitung» stattfinden solle. Wer neuer Fraktionschef oder neue Fraktionschefin wird, wollen die Grünen am Freitagnachmittag bekanntgeben. Zuvor tagt die Fraktion in Bern.