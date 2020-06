Gewerkschaftsbund fordert wegen Corona Ausbau des Service Public und Verzicht auf Kürzungen

(dpo) Ob öffentlicher Verkehr, Pflege, oder ausserfamiliäre Kinderbetreuung: Der Service Public habe eine herausragende Rolle bei der Stabilisierung in der Coronakrise gespielt. Zu diesem Schluss gelangt der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB). Er veröffentlichte am Freitag eine Analyse über die Rolle des Service Public in der Krisenzeit und über die Lehren, die für die Zukunft daraus zu ziehen seien.

Demnach hätten sich die öffentlichen Dienstleistungen in der Krise als äusserst robust und reaktionsfähig erwiesen. Ohne diese wäre die Lage in den letzten Monaten hierzulande viel schlimmer gewesen, schreibt der SGB. Die Coronakrise habe gezeigt, dass der Service Public systemrelevant und in der Bevölkerung breit anerkannt sei. Nun gehe es aber darum, die richtigen politischen Schlussfolgerungen aus dieser Analyse zu ziehen.

Dank und Applaus reichen nicht aus

Konkret fordert der SGB, dass der Service Public ausgebaut und auf jegliche Form von Sparprogramme als folge der Coronakrise verzichtet wird. Denn viele Bereiche seien durch die Krise organisatorisch und finanziell geschwächt worden. Dies treffe etwa auf die Medienunternehmen und den Kultursektor zu.

Um die öffentlichen Dienstleistungen mit Blick auf eine nächste Krise widerstandsfähiger zu machen, müsse die Schweiz künftig bessere Anreize schaffen und die Finanzierung von systemrelevanten Aufgaben garantieren, fasst der SGB zusammen. Im Weiteren bräuchten die Arbeitnehmenden im Service Public eine bessere soziale Absicherung; Dank und Applaus reichten hier nicht aus.