Gesundheitsbranche wehrt sich: «Die Schweiz hat Sars-CoV-2 überhaupt nicht im Griff»

Drei Chefärzte in leitender Position in den drei grössten Spitälern des Kantons Zürich wehren sich gegen die aktuelle Corona-Politik des Bundes und der Kantone. Die grundsätzliche Einschätzung zusammengefasst:

Bei den drei Ärzten handelt es sich um Urs Karrer, Chefarzt Infektiologie am Kantonsspital Winterthur, Professor Huldrych Günthard, stellvertretender Direktor an der Klinik für Infektionskrankheiten am Unispital Zürich und Gerhard Eich, Chef-Infektiologe am Triemli.

Sie meldeten sich diese Woche bei der «NZZ am Sonntag»: «Wie Sie ja auch gesehen haben, haben wir in der Schweiz Sars-CoV-2 überhaupt nicht im Griff.» Im Unispital Zürich habe man diese Woche neue Rekordzahlen an Covid-Patienten gezählt, «und die Fallzahlen steigen fröhlich weiter. Wir Infektiologen sind äusserst besorgt.»

Die drei Chefärzte wollen gemäss NZZaS die Öffentlichkeit aufrütteln und die Politik an ihre Verantwortung erinnern. Den Bundesrat für das Zögern, Parteien, die sich gegen Schutzmassnahmen stellen und insbesondere auch den Zürcher Regierungsrat.