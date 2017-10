In ihrer Ausgabe von heute Dienstag beschreibt auch die Basler Zeitung (BAZ) einen extremen Fall. So sei die 12-jährige Baslerin Selina jahrelang von Mitschülern geplagt worden. Am Ende habe sie über Smartphone-Chats und Soziale Medien Todeswünsche erhalten. Heute habe das Mädchen endlich Ruhe vor dem Terror. Dazu habe sie aber die Schule und die Telefonnummer wechseln müssen, so die BAZ.