Genfer Unispital sucht wegen steigenden Fallzahlen nach zusätzlichen Freiwilligen

(dpo) Das Spital hat zusätzlich einen Aufruf an kürzlich in Pension getretene Mitarbeiter und solche in unbezahltem Urlaub gerichtet, wie es in einer Mitteilung auf der Website der Klinik heisst. Bertrand Levrat, Geschäftsführer des Genfer Universitätsspitals (HUG), geht davon aus, dass die Zahl der Betten und Fachkräfte, die für die Versorgung der Patienten benötigt wird, «viel höher» als im Frühjahr sein wird.

Der Genfer Gesundheitsminister Mauro Poggia kündigte bereits am vergangenen Mittwoch an, dass die HUG nicht dringende Operationen vorerst aussetzt, um die Kräfte für Covid-19-Patienten zu bündeln.