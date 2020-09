Geld aus China, nein danke! Cargo Sous Terrain verzichtet auf Angebot von chinesischem Investor

Für das Foto posierte er Anfang 2018 neben der damaligen Bundesrätin Doris Leuthard: Jianzhong Guan, Chef der chinesischen Firma Dagong. Er war Teil einer Delegation, die an jenem Tag die Erreichung eines wichtigen Etappenziels bekannt gab: Cargo Sous Terrain hatte für die Gütermetro Investitionen von 100 Millionen Franken zugesichert erhalten.

Das Geld, so war es abgemacht, sollte fliessen, sobald das Gesetz für den unterirdischen Gütertransport in Kraft tritt. Recherchen von CH Media zeigen jedoch: Cargo Sous Terrain will das Geld nun doch nicht.

Patrik Aellig, Leiter Kommunikation, bestätigt auf Anfrage: «Cargo Sous Terrain hat entschieden, auf das versprochene Investment von Dagong zu verzichten.» Hintergrund des Entscheids sind die Vorbehalte aus der Politik gegenüber Investitionen aus China, wie Aellig durchblicken lässt. Er sagt es so: «Wir haben rund um den politischen Prozess viele Gespräche geführt und haben gemerkt, dass es Bedenken gegenüber Investitionen von Firmen aus gewissen Ländern gibt.»