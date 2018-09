Die Frauen an der Kasse des Fifa-Museums in Zürich schauen verdutzt. Ist er es tatsächlich? Auf die Gewissheit, dass er es ist, folgen wohl die nächsten Fragen: Müssen wir den Besucher in der Zentrale auf dem Zürichberg melden? Dürfen wir ihn überhaupt reinlassen?

Sepp Blatter aber tut, was er meistens tut, wenn er Menschen begegnet: Er macht ein freundliches Gesicht, reicht die Hand und sagt ein paar nette Worte. Das ist gut für die Frauen. Die Sorgenfalten verschwinden. Die Verwirrung verflüchtigt, die Anspannung legt sich. «Wie schön, Sie hier zu sehen, Herr Blatter. Herzlich willkommen.»

Unfreiwillige Ironie. Seit mehr als zwei Jahren ist Blatter suspendierter Präsident der Fifa. Sein Nachfolger Gianni Infantino erklärt ihn zur Persona non grata. Kein Zutritt zum Haus des Fussballs, keine Einladung an die WM.