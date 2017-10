Neben Franck Giovannini aus Crissier VD sind das Bernard Ravet (Vufflens-le Château VD), Didier de Courten (Sierre VS), Philippe Chevrier (Satigny GE), Andreas Caminada (Fürstenau GR) und Peter Knogl (Basel).

Giovannini ist nach Frédy Girardet, Philippe Rochat und Benoît Violier bereits der vierte Chef des Hauses in Crissier, der als "Koch des Jahres" ausgezeichnet wird, wie GaultMillau am Montag bekanntgab.

"Franck Giovannini könnte es sich einfach machen, den grossartigen Erfolg des Restaurant de l’Hôtel de Ville in Crissier verwalten und sich auf den Lorbeeren ausruhen", wird GaultMillau-Chefredaktor Urs Heller zitiert. "Aber das ist nicht sein Ding: Er powert, will das nächsthöhere Level erreichen. Und das gelingt ihm auch."

"Die Höchstnote 19 haben wir ihm ja schon vor einem Jahr zugesprochen, und das war eine richtige Entscheidung", sagte Heller. Giovannini hatte in der Küche des Restaurants "Hôtel de Ville" nach dem Tod von Benoît Violier im Januar 2016 das Zepter übernommen.

"Köchin des Jahres" in Genf

Die Restaurant-Tester kürten in diesem Jahr Virginie Basselot aus Genf zur "Köchin des Jahres". Die Küchenchefin des Hotels "La Réserve" vor den Toren Genf stamme aus der Normandie und sei in Frankreich bereits ein Star, hielt GaultMillau fest. Ihr wurden 16 Punkte verliehen.

Die "Aufsteiger des Jahres" sind Sven Wassmer vom Restaurant "Silver" in Vals GR, Franck Reynaud vom "Pas-de-l'Ours" in Crans-Montanta VS und Simon Apothéloz, der im bernischen Worb ein altes Gewächshaus zum raffinierten Restaurant "Eisblume" verwandelt hat.

Drei "Entdeckungen des Jahres"

Über den Titel "Entdeckung des Jahres" können sich Jakob Burkhard vom Restaurant "Jakob" in Rapperswil SG, Florian Carrard vom "Valrose" in Rougemont VD und Domenico Ruberto vom "Splendide Royal" in Lugano TI freuen. Als "Sommelier des Jahres" wurde Francesco Benvenuto vom "Igniv" in Bad Ragaz SG ausgezeichnet.

Das "Hotel des Jahres" ist das "Kulm St. Moritz", das von Jenny und Heinz E. Hunkeler geführt mit überragendem Service begeistere. Der "Schweizer Star im Ausland" ist 2018 der Zürcher Alex Furrer, der das Kult-Hotel "The Setai" in Miami South Beach führt. GaultMillau bewertet im diesjährigen Gourmetführer über 800 Restaurants in der ganzen Schweiz.