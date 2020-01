Gäste, Proteste und die Kosten: Das müssen Sie zum WEF 2020 wissen

Was ist das WEF? Das World Economic Forum (WEF) ist eine gemeinnützige Stiftung, die vor allem für das von ihr veranstaltete Jahrestreffen in Davos bekannt ist. In diesem Jahr findet es vom 21. bis 24. Januar statt. Beim Treffen im modernen Kongresszentrum Davos kommen international führende Wirtschaftsexperten, Politiker, Intellektuelle und Medienschaffende zusammen, um über die aktuellsten Fragen der Welt zu diskutieren. Gründer des WEF ist Klaus Schwab. Wer kommt ans WEF? Insgesamt sind für das WEF mehr als 3000 Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur angemeldet. 53 davon sind Staats- und Regierungschefs. Mitten in der Nahostkrise und dem Impeachment hat auch Donald Trump seinen Besuch in Davos angekündigt. Auch der Präsident der Ukraine kommt nach Davos. Wolodimir Selenskis Besuch ist in doppelter Hinsicht brisant: Zum einen wegen des Flugzeugabsturzes einer ukrainischen Maschine, welcher mehr als 170 Menschen das Leben kostete. Die USA und Kanada vermuten, dass der Iran den Flieger versehentlich mit einer Rakete abgeschossen hat. Zum anderen wegen des Impeachments. Denn dass gegen Donald Trump ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wurde, liegt an einem Telefonat, das Trump mit Selenski geführt hatte. Diese Köpfe prägen das diesjährige World Economic Forum:

Auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg kommt ins Bündnerland und wird den Akteuren ins Gewissen reden. In diesem Jahr sind ausserdem alle sieben Schweizer Bundesräte anwesend. Die Kritik am WEF Der Widerstand gegen das WEF wird wieder stärker. Nachdem sich zuletzt nur noch Linksradikale, die Juso und lokale Kräfte aus Graubünden gegen das Treffen von Staats- und Wirtschaftschefs auf die Strasse gewagt hatten, ist in diesem Jahr eine Zunahme an Aktivitäten von WEF-Gegnern zu verzeichnen. So gingen beispielsweise am 11. Januar in Luzern rund 250 Menschen auf die Strasse.

Über 10'000 Personen versammelten sich am Freitag in Lausanne zu einem Klimaprotest. Mit dabei war auch die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg. In einer Rede kritisierte sie, dass noch immer zu wenig gegen den Klimawandel gemacht werde: