Fast ein Jahr später haben nun Polizisten am Dienstagmorgen in vier Ländern Razzien in Wohnungen und linken Szenetreffs durchgeführt.

Italien

Laut NDR durchsuchte die Polizei am Dienstag in Italien unter anderem Objekte in Rom und Genua, darunter auch die Wohnung eines Mannes, der in Hamburg bereits wegen Angriffs auf Polizeibeamte bei den Krawallen in der Sternschanze verurteilt worden sei. Inzwischen gingen die Hamburger Ermittler auch davon aus, dass er an den Krawallen an der Elbchaussee beteiligt war.

Spanien

In Spanien seien im Grossraum Madrid drei Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden. Insgesamt ermittelt die Sonderkommission dort gegen sieben Tatverdächtige, die am Abend des 7. Juli 2017 bei den schweren Krawallen im Hamburger Schanzenviertel Polizeibeamte angegriffen haben sollen.

Frankreich

In Frankreich wird nach einer Person mit europäischem Haftbefehl gefahndet. Der Mann ist laut Hamburger Morgenpost noch flüchtig.

Schweiz

In Bremgarten haben Beamte die Wohnung eines 27-jährigen Mannes an der Reussgasse sowie das Kulturzentrum Bremgarten zeitgleich durchsucht. Die Ermittler hatten sein Foto bereits im Zusammenhang mit den Elbchaussee-Krawallen am G20-Gipfel vom 7. Juli 2017 in Hamburg veröffentlicht. Der Mann wurde von zwei Polizeibeamten aus Hamburg einvernommen.