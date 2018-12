Für die einen ist sie unwirksames Bürokratiemonster, die anderen halten sie für die einzige gangbare Lösung: die Stellenmeldepflicht. Sie gilt für Berufsfelder mit hoher Arbeitslosigkeit und ist seit dem 1. Juli dieses Jahres in Kraft. Mit ihr wird der sogenannte Inländervorrang light umgesetzt, die formelle Antwort auf die SVP-Zuwanderungsinitiative, der Volk und Stände vor bald fünf Jahren zugestimmt haben.

Wer wissen will, wie gut sich die Zuwanderung indirekt mit der Stellenmeldepflicht steuern lässt, kommt an den von den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) gesammelten Zahlen nicht vorbei. Die Daten sind angesichts der hitzigen Debatte um dieses Dossier hochpolitisch. Kein Wunder also, ist die Nervosität bei den zuständigen Behörden gross. So gross, dass das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) zu einem ungewöhnlichen Mittel greift: Es verhängt einen Maulkorb für die Kantone.

An der kurzen Leine

Zwar sind es die kantonalen Behörden, die sich um die Arbeitsvermittlung kümmern; sie vollziehen die Gesetze, sie kennen die Situation in ihren Regionen naturgemäss am besten. Doch Auskunft über die Stellenmeldepflicht dürfen sie keine geben. So will es das Seco. Wer sich als Journalist oder Politiker bei den Kantonsbehörden über die aktuellen Zahlen informieren will, wird abgeblockt. «Wir dürfen nichts sagen», heisst es. Das überrascht. Denn anfänglich informierten die meisten Kantone noch freimütig über die offenen Stellen, die infolge der Meldepflicht registriert worden sind. Dann gab das Seco den Tarif durch. Im Herbst verschickte es «verbindliche Grundsätze», wonach bloss der Bund die aktuellen kantonalen und regionalen Zahlen zum Inländervorrang mitteilen darf. Seitens der Kantonsbehörden sei «grundsätzlich keine öffentliche Kommunikation zu erhobenen Daten bezüglich der Stellenmeldepflicht vorgesehen», schrieb das Seco in einer Informationsbroschüre für die Verantwortlichen in den Kantonen.