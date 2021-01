«Fundament der Sozialpartnerschaft wird untergraben» – bürgerlicher Angriff auf kantonale Mindestlöhne

58 Prozent der Genfer Bevölkerung sprachen sich am 27. September 2020 dafür aus, im Rhonekanton den höchsten Mindestlohn der Welt einzuführen. Mit Ausnahme der Landwirtschaft sind 23 Franken pro Arbeitsstunde oder 4182 Franken Lohn pro Monat bei einer 42-Stunden-Woche verbindlich.

Genf ist der vierte Schweizer Kanton mit einem Mindestlohn: Den Auftakt machte 2017 Neuenburg, wo seither ein Mindestlohn von 19.78 Franken die Stunde vorgeschrieben ist. 2018 folgte der Kanton Jura mit einem Mindestlohn von 20 Franken. Und 2019 stimmte der Tessiner Grossrat einem Mindestlohn zu zwischen 19.75 und 20.25 Franken zu. Die Tessiner Regelung ist wegen Rekursen vor dem Bundesgericht noch nicht in Kraft. Sie soll 2021 eingeführt werden.

Im neuen Jahr wird voraussichtlich auch die Bevölkerung von Basel-Stadt über einen Mindestlohn abstimmen: Eine Initiative von Gewerkschaften, SP und Grünen verlangt einen Mindestlohn von 23 Franken pro Stunde. Der Regierungsrat hat einen Gegenvorschlag mit einem Stundenlohn von 21 Franken und mehr Ausnahmen präsentiert.

Abschaffung auf dem Gerichtsweg gescheitert

Im Tessin, im Jura und beim Vorschlag der Basler Regierung sind Arbeitsverhältnisse in Branchen mit einem vom Bundesrat für allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag (GAV) vom Mindestlohn ausgenommen. In Neuenburg und Genf hingegen gilt der kantonale Mindestlohn auch für Beschäftigte mit einem allgemeinverbindlich GAV, wie es auch die Basler Volksinitiative verlangt. In Niedriglohnsektoren wie der Gastronomie liegt der GAV-Mindestlohn für ungelernte Arbeitskräfte mit 19 Franken pro Stunde oder 3470 Franken im Monat teilweise deutlich tiefer.

Aus diesem Grund wollten die Branchen- und Arbeitgeberverbände bereits die 2014 beschlossene Einführung des Mindestlohns im Pionierkanton Neuenburg per Gericht stoppen. Dieser greife in die Vertrags- und Wirtschaftsfreiheit ein, so ihre Argumentation. Sie unterlagen jedoch vor dem Bundesgericht. Die Richter in Lausanne kamen 2017 zum Schluss, dass die Kantone befugt seien befugt, Mindestlöhne als «sozialpolitische Massnahme» einzuführen - auch für Branchen mit einem allgemeinverbindlich erklärten GAV mit Mindestlohn.

Nach der Niederlage vor Gericht suchten die Arbeitgeber den Weg über die Bundespolitik: In einer von 28 Branchenverbänden unterstützen Motion verlangte der ehemalige Urner CVP-Ständerat Isidor Baumann, dass die Vorgaben von allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen «sämtlichen Bestimmungen der Kantone» vorgehen müssten.

Die Motion war dermassen weitgehend, dass sie auch bisher unbestrittene Praktiken wie beispielsweise über die GAV-Vorgaben hinausgehende kantonale Feiertagsregelungen infrage gestellt hätte. Selbst die Befürworter von Baumanns Motion räumten ein, dass deren Formulierung «nicht gerade lupenrein» gelungen sei. Mit 24 zu 16 Stimmen lehnte der Ständerat den Eingriff in die Autonomie der im Dezember 2019 ab.

«Gewerkschaften schrauben durch die Hintertür am Mindestlohn»

Nur ein Jahr später starten die bürgerlichen Parteien einen neuen Anlauf, um den kantonalen Mindestlohnregeln die Zähne zu ziehen: Nationalrätin Diana Gutjahr (SVP/TG) und Ständerat Erich Ettlin (CVP/OW) haben am Ende der Wintersession zwei gleichlautende Motionen mit dem Titel «Sozialpartnerschaft vor umstrittenen Eingriffen schützen». Mitunterzeichnet wurden sie von prominenten Vertretern der SVP-, FDP- und Mitte-Fraktion. Die Motionen verlangen, dass Bestimmungen bezüglich Mindestlohn, 13. Monatslohn und Ferienanspruch in allgemeingültig erklärten GAV anderslautenden Bestimmungen der Kantone zwingend vorgehen müssen.