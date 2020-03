Freude über Corona-Schulfrei, aber was ist mit den Prüfungen?

Neben Moritz steht die 19-jährige Sina aus Witnau AG. Sie hat schon Erfahrung gemacht mit Unterricht über das Internet. Als eine Lehrerin letzte Woche Erkältungssymptome hatte, blieb sie zuhause und unterrichtete über eine Chat-Plattform.

Die Lehrerin lud Aufgaben hoch, die Schüler schickten ihre Lösungen. «Das hat mir nicht so gut gefallen, weil man bei Fragen nicht einfach den Sitznachbarn kurz anstupsen kann, sondern immer direkt die Lehrerin anschreiben muss», sagt sie. Und da liege die Hemmschwelle höher. Marco, 20, ergänzt, dass die Lösungen per Whatsapp kursierten.

Lehrlinge befürchten, dass sie in der Freizeit büffeln müssen

Auch die Lehrlinge müssen künftig nicht mehr zur Berufsschule. In der Rauchpause trifft man sie über die Smartphones gebeugt vor dem Schulhaus in der Aarauer Telli.

Die Malerin Jessica, 17, ist im ersten Lehrjahr. «Wir befürchten nun, dass wir in den Lehrbetrieb müssen statt in die Schule und dann am Wochenende den Stoff in unserer Freizeit nachholen müssen.» Mit Lernen über das Internet hat sie noch keine Erfahrung gemacht. «Es wird wohl mühsamer, wenn man etwa Fragen hätte an den Lehrer.»

Ihr Malerkollege Sathuyen, 17, findet es schade, dass Schule abgesagt wird. «Zuhause zu lernen finde ich schwierig.»

Sowohl die befragten Kantonsschüler als auch die Lehrlinge zeigen Verständnis für die Massnahme des Bundesrates. Die Gefahr, sich anzustecken sei einfach zu gross. Repräsentativ für die Haltung der Befragten sagt Malerlehrling Sathuyen: «Ich habe keine Angst vor dem Virus, aber wenn wir dann unsere Eltern und Grosseltern anstecken, dann ist das sehr gefährlich.»