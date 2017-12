Der Mann der tödlich Verunglückten konnte sich selbst aus der zerstörten Jurte befreien und Hilfe holen. Er wurde leicht verletzt, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilte. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 6 Uhr in der Lange Erlen.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei konnten die Frau bergen, und ein Notarzt und Rettungssanitäter versuchten, sie zu reanimieren. Doch jede Hilfe kam zu spät, wie die Staatsanwaltschaft schrieb. Zum Hergang des Ereignisses wurden Ermittlungen eingeleitet.

Bereits am Mittwochabend war zudem in Pfeffingen BL ein entwurzelter Baum auf einen fahrenden Personenwagen gestürzt. Der 50-jährige Lenker des Autos, der um 22.45 Uhr auf der Baselstrasse in Richtung Aesch BL unterwegs BL gewesen war, blieb unverletzt, wie die Polizei Basellandschaft am Donnerstag mittelte.

Der Baselbieter Polizei wurden insgesamt rund 25 Sturmschäden gemeldet. Zumeist blockierten umgestürzte Bäume Strassen.