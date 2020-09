Die Zahl der Neuansteckungen ist seit längerer Zeit so hoch, dass Frankreich eigentlich schon auf der Seuchenliste des Bundes stehen müsste. Sprich: Wer aus unserem westlichen Nachbarland einreist, muss zur Eindämmung des Coronavirus erst einmal zehn Tage lang in Quarantäne ausharren. Allerdings arbeiten hierzulande rund 200000 französische Grenzgänger. Die Wirtschaft um den Genferseebogen würde mit der Quarantänepflicht faktisch lahmgelegt. Jetzt können die Unternehmen aufatmen.

Der Bundesrat hat am Freitag entschieden: Für Personen aus Grenzregionen unserer Nachbarländer gilt keine Quarantänepflicht. Generell werden von diesen nur Regionen auf die Liste der Staaten mit erhöhtem Ansteckungsrisiko gesetzt.

Davon betroffen sind ab Montag neun französische Regionen. Wer zum Beispiel in Paris oder an der Côte d’Azur Ferien macht, muss sich nach der Rückkehr zehn Tage lang abschotten. Das Gleiche gilt neu für die österreichische Hauptstadt Wien. Andere Gebiete in Nachbarländern figurieren aktuell nicht auf der Seuchenliste. Von der Quarantänepflicht befreit werden zudem Sportler, Kulturschaffende und Fachkongress-Teilnehmer, falls es bei den betreffenden Veranstaltungen ein Schutzkonzept gibt.

Gesundheitsminister Alain Berset begründete die Quarantäne-Ausnahme für die Grenzregionen mit der engen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verflechtung. «Wir brauchen pragmatische und flexible Lösungen», sagte er. Man könne nicht die Lebensader mit den Nachbarn kappen. Berset zeigte sich zuversichtlich, dass die Kantone trotz dieses Entscheids die Nachverfolgung der Infektionsketten aufrechterhalten können.