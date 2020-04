Forscherin prognostiziert: Ansturm auf Intensivstationen folgt noch – aber die Spitäler sind gewappnet

«Wir sehen Licht am Ende des Tunnels», sagte Gesundheitsminister Alain Berset (SP) am Mittwoch vor den Medien. Die seit Mitte März geltenden Einschränkungen haben die Verbreitung des Coronavirus verlangsamt: «Die Lage hat sich günstig entwickelt.» Die befürchtete Überlastung des Gesundheitswesens und der Intensivstationen sei ausgeblieben.

Das dürfte in den nächsten Wochen so bleiben, vorausgesetzt die Bevölkerung hält sich weiterhin an die wichtigen Hygiene- und Distanzregeln.

Dies zeigen Prognosen der Forscherin Burcu Tepekule von der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene am Universitätsspital Zürich. Die Datenspezialistin mit Doktor­titel hat ein detailliertes Modell entwickelt, das Aussagen zur Entwicklung von Corona-Fallzahlen, Todesfällen und Patienten in Spitälern und Intensivstationen erlaubt. Es stützt sich auf die täglich aktualisierten, auf offizielle Kantonsmeldungen abgestützten Zahlen der Website corona-data.ch. Die wichtigsten fünf Fragen und Antworten zu ihren Erkenntnissen:

Ist der grosse Ansturm auf die Spitäler bereits vorbei?

«Bei der Anzahl der hospitalisierten Covid-19-Patienten scheint der Gipfel erreicht zu sein», sagt Tepekule. Aktuell sind gemäss corona-data.ch rund 2300 Coronafälle im Spital. Gemäss Tepekules Modell reduziert sich dieser Wert bis Ende April auf 1900.