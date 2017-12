Als kontraproduktiv bezeichnete seine Partei- und Ratskollegin Barbara Steinemann die Offensive der Verwaltungsdelegation: «So macht der Staatsapparat selbst im Bundeshaus aus selbstbewussten Frauen devote, hilfsbedürftige Huschelis», twitterte sie.

In der SP und bei den Grünen kommt der Ratgeber besser an. «Dass sich nun einige über uns lustig machen, ist nicht schlimm», sagt die Baselbieter Grünen-Nationalrätin Maya Graf, die auch Co-Präsidentin der Frauendachverbands Alliance F ist. «Denn auch wenn sie spotten, setzen sie sich mit dem Thema auseinander.»

Wichtiger als der Ratgeber sei, dass sich Parlamentarier in Zukunft bei Bedarf an die Fachstelle Mobbing und Belästigung wenden könnten. Hierfür hat die Verwaltungsdelegation gestern 3600 Franken gesprochen. In einem Jahr wird evaluiert, ob sich diese Ausgabe lohnt.