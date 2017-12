Der Entscheid, Beratung von aussen anzubieten, fiel in Absprache mit den Chefs der Fraktionen, wie die Verwaltungsdelegation am Mittwoch mitteilte. Die Fachstelle Mobbing und Belästigung bietet den Rätinnen und Räten in Bern und Zürich oder telefonisch Beratungen in Deutsch, Französisch und nach Voranmeldung auch in Italienisch an.

Vorläufig für ein Jahr

Die Kosten dafür trägt das Parlament. Für "Basisdienstleistungen" erhält die Fachstelle 3600 Franken für ein Jahr, wie es in der Mitteilung der Verwaltungsdelegation hiess. In einem Jahr wird evaluiert, ob die Beratung auch weiterhin angeboten werden soll.

Die Verwaltungsdelegation hatte sich an einer Sitzung am Dienstag mit dem Thema sexuelle Belästigung befasst. Es sei an den Fraktionschefs, dafür zu sorgen, dass in den Räten eine Kultur herrsche, in der Belästigungen keinen Platz hätten, schrieb die Delegation dazu.

In einem im Internet aufgeschalteten Schreiben zu ihren Beschlüssen verurteilt die Verwaltungsdelegation sexuelle Belästigung in allen Formen. Sexuelle Belästigung sei eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechts und stelle eine Persönlichkeitsverletzung dar, oft mit schwer wiegenden Folgen für Betroffene, heisst es darin.

Flirt und sexuelle Belästigung

Der Unterschied zwischen Flirt und sexueller Belästigung ist im Schreiben ebenfalls ein Thema. Flirts beruhen demnach auf Gegenseitigkeit, lösen Freude aus und stärken das Selbstwertgefühl, sind von beiden Seiten erwünscht und respektieren persönliche Grenzen. Bei Belästigung ist genau das Gegenteil der Fall.