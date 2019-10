Er hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Doch am nächsten Donnerstag, drei Tage vor den eidgenössischen Wahlen, geht es für Ständerat Konrad Graber (CVP/LU) noch einmal um viel. Dann berät die Wirtschaftskommission der Kleinen Kammer über seine parlamentarische Initiative für flexiblere Arbeitszeiten (siehe Kasten). Die Grundidee: Die Arbeit soll dann erledigt werden, wenn sie anfällt, temporär sollen Angestellte einfacher Zusatzschichten leisten können. Quasi als politisches Abschiedsgeschenk will Graber «eine überlebensfähige Vorlage in den Rat bringen», wie er sagt.

Das ist einfacher gesagt als getan. Die bürgerlich dominierte Wirtschaftskommission steht zwar bis anhin deutlich hinter Grabers Anliegen. Doch ausserhalb des Parlaments formiert sich eine schlagkräftige Gegnerschaft. Vor allem der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) zieht ein Powerplay gegen die «verantwortungslose Deregulierung» auf. Er findet es «skandalös», dass die Wirtschaftskommission geplante Anhörungen mit Sozialpartnern abgesagt hat. Der SGB hätte gerne eine Vertreterin der Schweizerischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin mitgebracht. Diese hat mit Verweis auf Studien vor Gesundheitsschäden wegen ungenügender Erholungszeit gewarnt. Der SGB hat deshalb letzte Woche per Brief alle Mitglieder der Wirtschaftskommission aufgefordert, Grabers Vorstoss zu versenken. «Die Liberalisierung provoziert mehr Stress, mehr Burn-outs, führt direkt in den gesundheitlichen Ruin», so SGB-Generalsekretär Luca Cirigliano.

Im Anti-Graber-Boot rudert auch die Sonntagsallianz. Der Zusammenschluss aus linksgrünen Parteien sowie kirchlichen und gewerkschaftlichen Kreisen geisselt vor allem die Aufweichung des Sonntagsarbeitsverbots. Die Sonntagsallianz wendet sich in diesen Tagen per Brief an die ständerätliche Wirtschaftskommission. «Für die Gesundheit, die Familien und die Gesellschaft ist die Sonntagsruhe unentbehrlich und muss geschützt werden», sagt Arnaud Bouverat von der Sonntagsallianz. Zu diesem Bündnis gehören unter anderem der Schweizerische Evangelische Kirchenbund und Justitia et Pax, eine Kommission der Bischofskonferenz, die sich unter anderem um Wirtschaftsfragen kümmert. Die Gewerkschaften kämpfen quasi mit Gottes Segen gegen Grabers Liberalisierungspläne.