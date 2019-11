Filippo Lombardi fehlten 45 Stimmen – doch es gab schon knappere Resultate

36'424 Stimmen holte Filippo Lombardi (CVP) am Sonntag. Das reichte aber nicht, um zum sechsten Mal für das Tessin in den Ständerat einzuziehen. Nationalratspräsidentin Marina Carobbio (SP) kam nämlich auf 36'469 Stimmen. 45 Stimmen mehr.

Pelli erfuhr das am eigenen Leib. 2011 musste er bis zuletzt um seine Wiederwahl zittern. 58 Stimmen retteten ihn. Noch knapper war es 2011 beim Tessiner Nationalrat Marco Romano (CVP). Er gewann die Wahl gegen Monica Duca Widmer nur dank Losentscheid. Dass drei der knappsten Wahlen der Neuzeit im Tessin stattfanden, sei Zufall«: «Jede Wahl hat ihre eigene Geschichte», sagt Pelli.

23'979: Exakt so viele Stimmen hatten bei den Nationalratswahlen 2011 sowohl Monica Duca Widmer wie Marco Romano (beide CVP). Sie landeten damit gemeinsam auf dem zweiten Platz. Was ein Novum war in der Geschichte der Nationalratswahlen.

Noch am Sonntagabend nahm die Tessiner Staatskanzlei einen Zufallsentscheid per Computer vor. Wie es üblich ist bei Stimmengleichheit von Kandidierenden in Gemeinde- und Kantonswahlen. Den Entscheid kommunizierte die Kanzlei aber erst nach zwei Tagen, weil sie sich zuvor rechtlich absichern wollte.

Marco Romano nahm den Entscheid nicht hin. Er verlangte eine Nachzählung der Stimmen und rekurrierte bis vor Bundesgericht. Dieses ordnete einen neuen Losentscheid an. Er müsse manuell und öffentlich erfolgen, betonte das Bundesgericht. In Anwesenheit der Kandidaten und der Regierung.

Es war Marco Borradori (Lega), der als Glücksfee amtete. Der damalige stellvertretende Regierungspräsident zog in der öffentlichen Sitzung im Saal des Grossen Rates den Namen Romanos aus dem Leinensack.

Romano wurde 2019 als Nationalrat knapp wiedergewählt. Und Monica Duca Widmer, die per Los unterlegene Gegnerin, fand 2019 einen neuen Job: Der Bundesrat wählte sie zur Verwaltungsratspräsidentin der neuen Ruag-Beteiligungsgesellschaft. Sie soll die Neustrukturierung des Unternehmens vorantreiben.

45 Stimmen: Abwahl von Filippo Lombardi (2019)