Der «SonntagsBlick» publizierter 2006 ein brisantes Schreiben über die CIA. Der Fax, den das ägyptische Aussenministerium an die Botschaft in London übermittelt hatte, enthielt Angaben über CIA-Gefängnisse in Europa, aber auch Details, wie die Angaben vom Schweizer Geheimdienst beschafft und gespeichert wurden. Die Journalisten wurden später vom Vorwurf des Landesverrats freigesprochen. Das Leck wurde nie entdeckt. Im Verdacht: die Informatikabteilung.