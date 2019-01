Aus ungeklärten Gründen überlief am Sonntagnachmittag ein Tank der Kompostieranlage, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. Das Fettgemisch gelangte via Vorplatz und Meteorleitung in den Bach. Eine Passantin hatte die Verschmutzung gemeldet. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.