Festival-Feeling trotz Corona: In Härkingen stehen die ersten Drive-in Konzerte an

Der Festivalsommer soll dieses Jahr nicht ganz ins Wasser fallen. Das beschloss Sänger und Rapper Bligg mit seiner Dream Star Entertainment und veranstaltet an diesem Wochenende das erste Drive in Festival der Schweiz. Und zwar findet es am 27. und 28. Juni ist neben der Autobahn A1 in Härkingen auf dem Areal der Planzer Transport AG statt. Organisator Bligg meint dazu: «Es freut mich sehr, dass wir mit diesem ganz speziellen Festival trotz Covid-19 im Sommer 2020 doch noch ein bisschen Festival-Feeling in der Schweiz ermöglichen können.» Das Festival sei innerhalb von wenigen Tagen – unter strikter Einhaltung der Auflagen des Bundes sowie Auflagen von lokalen Behörden – entstanden.

Neben Bligg, sind Marc Sway, ZID, Baschi oder die Stubete Gäng zu hören. Der Anlass scheint beim Publikum anzukommen, denn bereits sind die Konzerte vom Samstagabend 18.30 Uhr und am Sonntag, 16.30 Uhr ausverkauft. Weitere Konzerte finden am Samstag 12 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr statt.