Fehlender Abstand, Mängel bei den Kontaktdaten: Viele Betriebe fallen durch den Corona-Check

In den vergangenen Wochen und Monaten haben Arbeitsinspektoren, Polizisten und Mitarbeiter der Gesundheitsämter in den Kantonen tausende Kontrollen durchgeführt.

Die Schutzkonzepte sind ein Pfeiler der Strategie, mit der die Schweiz das Coronavirus eindämmen will. Restaurants, Läden oder Diskotheken müssen sie umsetzen. Und so mithelfen, das Virus im Griff zu behalten. Doch oft passiert das nicht. Das zeigt eine Erhebung dieser Zeitung – und das zeigen Zahlen, die von den Kantonen erhoben werden und die das Bundesamt für Gesundheit kürzlich auf seiner Website aufgeschaltet hat.

Sie sind dabei auf viele Mängel gestossen. Mitte August etwa kam es schweizweit in einer Woche zu 2871 Kontrollen. Insgesamt fanden die Kontrolleure dabei 707 Mängel. Ungefähr jeder vierte Betrieb fällt beim Corona-Check also durch, wobei mitunter bei einer Kontrolle mehrere Mängel festgestellt werden. Dieses Verhältnis ist seit Wochen ähnlich. Das zeigen die BAG-Zahlen.

Mängel bei Abstandsregeln, Maskentragpflicht

Ein Blick auf aktuelle Zahlen aus dem Kanton Zürich gibt Einblick, was konkret schief läuft. Im grössten Schweizer Kanton wurden in der letzten Septemberwoche insgesamt 475 Kontrollen durchgeführt, darunter gut die Hälfte in Restaurants. Am häufigsten – in 35 Fällen - wurden diese gerügt, weil sie die Kontaktdaten mangelhaft erhoben; in 19 Fällen war die Einhaltung der Abstandsregeln nicht gegeben. Von den 84 kontrollierten Einkaufsläden wiesen sechs Mängel bei der Einhaltung der Maskentragpflicht auf. Von 41 Diskotheken erhoben 5 die Kontaktdaten nicht zur Zufriedenheit der Kontrolleure.

In Basel ist Stephan Gassmann, Leiter Planungskoordination beim Gesundheitsdepartement, verantwortlich für die Kontrolle der Schutzkonzepte. Insgesamt 2030 Kontrollen hat der Kanton bisher durchgeführt. In der Regel, sagt Gassmann, schicke man Zweierteams zu den Kontrollen. Diese erfolgen ohne Voranmeldung. Die Kontrolleure arbeiten einen Protokollbogen ab. Liegt ein Schutzkonzept auf? Stimmt der Abstand zwischen den Tischen? Tragen die Coiffeure Masken? Stimmen die Telefonnummern auf den Kontaktlisten?

In 909 Fällen hat man in Basel-Stadt Mängel festgestellt. Im schweizweiten Vergleich ist das im Verhältnis zu den durchgeführten Kontrollen ein hoher Wert. Stephan Gassmann relativiert. «Es handelt sich meist um Kleinigkeiten, die schnell behoben sind», sagt er. Grossmehrheitlich sei Disziplin gut, der Kooperationswille hoch – von ein paar «schwarzen Schafen» abgesehen. Es ist eine Einschätzung, die man auch aus anderen Kantonen hört.