Federer-Goldmünze lässt Kasse klingeln: 10'000 Stück an einem Tag verkauft – der Maestro muss seine selbst zahlen

Er ist ein Kassenschlager: Roger Federer sorgte am Donnerstag für Höhenflüge bei Swissmint, der offiziellen Schweizer Münzprägestätte. Sie hat an diesem Tag eine Federer-Goldmünze ausgegeben. Stundenlang gab es daraufhin im Online-Shop kein Durchkommen mehr. Zehntausende Interessierte wurden über Stunden in eine Warteschlange geschickt. Bereits am Abend waren alle 10000 Exemplare ausverkauft, und dies obwohl das Stück 680 Franken kostet. Sie zeigt Federer, wie er 2009 seinen Wimbledon-Pokal präsentiert.

Federer ist ein Erfolgsgarant für Swissmint: Bereits im Dezember 2019 war eine Silbermünze lanciert worden, die ebenfalls rasch ausverkauft war. Am Donnerstag hat Swissmint nochmals 40'000 Federer-Silbermünzen ausgegeben. Seit Dezember 2019 sind somit insgesamt 110'000 20-Franken-Silbermünzen des Tennisstars hergestellt worden. Das gewöhnliche Stück kostet 30 Franken. Federer muss seine Münze selbst bezahlen Der Tennisstar selbst allerdings verdient nichts am Verkauf der Münzen. «Er ist in keiner Art und Weise am Verkauf beteiligt», erklärt Swissmint auf Anfrage. Im Gegenteil; Swissmint hält fest:

Die von ihm gewünschten Belegexemplare musste er bezahlen, wie jeder andere Kunde auch.