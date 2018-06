Es war der Polit-Coup des Jahres: Die Wirtschaftskommission des Ständerates verknüpft die Steuervorlage 17 (SV 17) mit einer Finanzspritze für die AHV. Die SV 17 wird bei Bund, Kantonen und Gemeinden zu Steuerausfällen von zwei Milliarden Franken führen. Derselbe Betrag soll nun in die AHV fliessen – finanziert vom Bund und durch eine Erhöhung der Lohnbeiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

Durch diese «soziale Kompensation» soll die SV 17 mehrheitsfähig gemacht werden. Das Konzept wurde von der Kommission einstimmig verabschiedet. Heute debattiert der Ständerat darüber. Widerstand ist wenig zu erwarten. Kritischer wird die Vorlage im Nationalrat beurteilt werden, wo die Mehrheitsverhältnisse anders liegen. Die SVP möchte die Erhöhung des Frauenrentenalters in die Vorlage packen oder das Paket zumindest auftrennen. Auch FDP-Präsidentin Petra Gössi findet die Verknüpfung von AHV und Steuerreform unschön.

Frau Gössi, haben sich die Bürgerlichen beim AHV-Steuerdeal über den Tisch ziehen lassen?

Petra Gössi: Nein. Was wir bei der Steuervorlage erreicht haben, wäre noch vor kurzem undenkbar gewesen. Wir haben die Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III (USR III) verloren und trotzdem haben wir im neuen Paket wichtige Punkte durchgebracht – wie die Dividendenbesteuerung und Steuerabzug auf Eigenfinanzierung. Und bei der AHV handelt es sich um eine Finanzierung, die das Sozialwerk sowieso braucht.

Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbands, fordert strukturelle Anpassungen. Er will das Rentenalter der Frauen auf 65 und der Männer auf 66 Jahre erhöhen.

Vogt geht zu weit. Klar ist aber, dass das Rentenalter 65 für Frauen nicht vom Tisch ist.

Genau das sagt SP-Präsident Christian Levrat.

Der Druck auf eine Reform der AHV wird nicht verschwinden. Die Finanzspritze deckt nur rund 40 Prozent des AHV-Finanzierungsbedarfs.

Die Verknüpfung zwischen AHV und SV 17 ist ein unschöner Kuhhandel.

Der Vorschlag des Bundesrats enthielt ebenfalls eine unschöne Verknüpfung mit den Familienzulagen. Im Unterschied dazu handelt es sich bei der AHV-Finanzierung nicht um einen Ausbau des Sozialstaats.

Die SVP will das Rentenalter schon im Rahmen der Steuervorlage auf 65 erhöhen. Zieht die FDP mit?

Wir warten ab, wie die Diskussion im Ständerat läuft. Entscheidend ist zudem, was Bundesrat Alain Berset in seiner AHV-Reform vorschlägt, die er im Sommer präsentieren will. Wenn darin nichts Substanzielles enthalten ist, werden wir die Erhöhung des Frauenrentenalters in der Steuervorlage diskutieren.

Mit dem AHV-Steuerpaket verschenken die Bürgerlichen jedes Pfand, das sie für einen künftigen Kompromiss mit der Linken brauchen könnten: Mehrausgaben des Bundes und höhere Lohnbeiträge.

Mir wäre es lieber gewesen, die AHV über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zu finanzieren. Dann hätten wir mehr Verhandlungsspielraum. Doch wenn nun die SP sagt, mit den Geldeinschüssen sei alles in bester Sahne, dann ist sie blind. Wenn wir feststellen sollten, dass der Druck auf eine Reform wegfällt, dann bringt das AHV-Steuer-Päckli nichts.