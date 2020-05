Fast doppelt so viele Fälle wie am Vortag: Die Zahl der Neuinfektionen steigt wieder an

(mg) Nur noch ganz knapp unter 100 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Samstag auf Twitter mitteilte, wurden in den vergangenen 24 Stunden 98 neue laborbestätigte Fälle gemeldet. Damit gibt es nun 30'612 Ansteckungen mit dem Coronavirus in der Schweiz. In den letzten Tagen gab es deutlich weniger Neuansteckungen. So wurden etwa am Freitag 51 Fälle gemeldet.