Gemäss dem Polizeibericht drängten die Partner Behring, die «Black Box» im System offenzulegen und einer Revisionsgesellschaft Einblick zu geben. Ausser einem oberflächlichen «Audit» durch den Fricktaler Treuhänder Arthur Buck liess Behring allerdings keine Transparenz zu. Stattdessen einigten sich die Partner unter Moderation des Anwalts Rudolf Meroni auf eine komplizierte Transaktion: Behrings Dachgesellschaften sollten in eine London Finance Group (LFG) überführt und diese mit der US-Gesellschaft Can/Am fusioniert werden. In LFG International umbenannt hätte die Can/Am an die Börse gebracht und dem System frisches Geld zuführen sollen. Damit sollten nervös gewordene Anleger ausbezahlt («Cashback») und Mittel generiert werden. Und es wären auch Mittel generiert worden, um weiter am Börsenrad zu drehen.

Die Rettungsaktion war abenteuerlich und basierte gemäss Polizeiakten auf gefälschten Vollmachten. Gehetzt von Medien, Anlegern und Finanzinstituten wurde die Zeit knapp, und es fehlte an liquiden Mitteln. Diese fanden die Kumpane bei der KB&P Consulting. Mit der Aussicht, den Einsatz innerhalb kürzester Zeit zu verdoppeln, verschob Firmenchef Beat Bangerter das vorhandene Kapital von dreissig Millionen Franken nach Riga. Theoretisch «kaufte» die kleine Basler Beteiligungsgesellschaft damit das System Behring, praktisch verschwanden die Millionen auf Nimmerwiedersehen.

Die Aktion «Cashback» sollte das betrügerische Anlagesystem retten, sie war aber nicht Teil davon. Die Bundesanwaltschaft wollte deshalb bereits 2009 diesen Komplex vom Hauptverfahren abtrennen und vorzeitig vor Gericht bringen. Dagegen wehrte sich Behring erfolgreich. Zu einer Abtrennung kam es dennoch 2015, als die Bundesanwaltschaft die meisten Vorwürfe gegen Mitbeschuldigte fallenliess und einzig Behring wegen Anlagebetrug anklagte. Der Komplex «Cashback» erhielt eine neue Verfahrensnummer und die Bundesanwaltschaft ermittelte weiter gegen sechs Beschuldigte.

Es naht die Verjährung

Nun drängt die Zeit. Die fraglichen Delikte verjähren im Sommer 2019. Bis dann müsste ein erstinstanzliches Urteil vorliegen. Dies bedingte, dass die Bundesanwaltschaft spätestens in einem halben Jahr die Anklageschrift vorlegt. Davon ist derzeit nicht auszugehen. Erst Ende August fanden noch Verhöre statt, Schlusseinvernahmen sind keine terminiert. Zu alledem hat Behring gegen den leitenden Bundesanwalt ein neues Ausstandsbegehren wegen «unüberwindlichen Interessenskonflikts» eingereicht. Die Bundesanwaltschaft erklärt: «Da Strafverfahren dynamische Prozesse darstellen, macht sie keine Prognosen über deren Verlauf oder die Art der Erledigung.»

Ein Verfahrensende bis zu einem rechtskräftigen Urteil ist ohnehin nicht abzusehen. Im Frühjahr fällte das Bundesstrafgericht zwar ein erstes Verdikt, die schriftliche Begründung steht aber weiterhin aus.