Im zweiten Prozess um das Tötungsdelikt an der Genfer Sozialtherapeutin Adeline werden keine neuen Zeugen befragt. Er habe die Genfer Sozialtherapeutin Adeline bei einem Freigang umgebracht, um nach Polen fliehen und seine Ex-Freundin suchen zu können, sagte der 42-jährige Angeklagte Fabrice A. am Montag vor dem Strafgericht Genf an.